Колесниченко о Народной самообороне, отравлении Ющенко и "тушках"

Народный депутат Украины от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявляет, что сообщение о якобы готовящемся покушении на народных депутатов от партии «Народная самооборона» Владимира АРЬЕВА и Олеся ДОНИЯ, распространенное некоторыми СМИ, вызывает недоумение.

«Оно направлено на то, чтобы искусственно привлечь внимание к «Народной самообороне», которая уже давно никому не интересна как политическая сила», - цитирует В.КОЛЕСНИЧЕНКО пресс-служба Партии регионов.

По мнению «регионала», информация о якобы готовящемся покушении на В.АРЬЕВА и О.ДОНИЯ «может вызывать лишь недоумение или усмешку».

«Во-первых, информация о якобы готовящемся покушении на ДОНИЯ и АРЬЕВА вызывает у меня недоумение. Во-вторых, это вызывает беспокойство, так как у нас уже был прецедент со скандалом вокруг отравления Виктора ЮЩЕНКО, закончившийся, мягко говоря, неоднозначно. Тогда, правда, это вызвало международный резонанс, потому что ЮЩЕНКО был кандидатом в Президенты. В-третьих, политический вес АРЬЕВА и ДОНИЯ настолько мал, что ситуация с ними не вызовет такого же резонанса, как с ЮЩЕНКО, даже если их вместе взятых помножить на миллион», – подчеркнул В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

Он убежден, что сообщения по поводу якобы готовящегося покушения на АРЬЕВА и ДОНИЯ являются мелкой политической игрой «политических микроорганизмов», которая свидетельствует либо об их завышенной самооценке, либо о неадекватной оценке ситуации теми людьми, которые придумали подобную провокацию.

Депутат предположил, что подобные скандалы выдумываются с прицелом на парламентские выборы 2012 года, чтобы привлечь внимание к представителям «Народной самообороны».

«Думаю, авторы этого заявления пытаются создать хоть какой-то имидж и рейтинг уже давно не интересной никому «Народной самообороне», чтобы в 2012 году хотя бы «тушками» пролезть в парламент», – считает член Партии регионов.

Он предположил, что «авторы надуманного скандала о якобы готовящемся покушении на АРЬЕВА и ДОНИЯ использовали их «втемную» и пытаются спекулировать на искусственно созданном страхе депутатов». В.КОЛЕСНИЧЕНКО сообщил о том, что он обратился в Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел с требованием разобраться в ситуации и предоставить защиту В.АРЬЕВУ и О.ДОНИЮ.

Как сообщал УНИАН, в субботу вечером пресс-служба партии “Народная самооборона” заявила, что на их однопартийцев О.ДОНИЯ и В.АРЬЕВА готовится покушение. И что об этом одного из депутатов предупредил осведомленный источник из Партии регионов.

По данным источника, «жизни депутатов-оппозиционеров оценили в 10 тысяч долларов».