Мороз договорился с Януковичем о совместном блоке

Лидеры коалиции Виктор Янукович, Александр Мороз и Петр Симоненко согласовали совместную стратегию участия в досрочных парламентских выборах.

Об этом Коммерсанту-Украинасообщил народный депутат Василий Волга (СПУ). "Коалиция пойдет на перевыборы двумя колоннами,– сказал Василий Волга.– С одной стороны, она будет представлена блоком Партии регионов и Соцпартии, с другой – коммунистами, которые, по нашим подсчетам, набирают от семи до восьми процентов голосов".

Слова депутата о самостоятельном участии КПУ в досрочных выборах вчера подтвердил народный депутат, первый секретарь Крымского рескома КПУ Леонид Грач. "Ни при каких условиях коммунисты с "Регионами" не пойдут",– заявил господин Грач.

Василий Волга не стал скрывать, что пройти в парламент на досрочных выборах социалистам может помочь только высокий рейтинг Партии регионов (ПР). "Чего там греха таить, сейчас нам очень нужен огромный процент Партии регионов",– сказал народный депутат.

В то же время депутат от фракции Партии регионов Тарас Чорновил отметил, что вопрос о создании блока на широкое обсуждение еще не выносился: "Официальные переговоры еще не велись, а то, о чем вы говорите (создание блока ПР и СПУ), предварительно согласовано только на уровне лидеров партий и может быть внесено в повестку дня заседаний политсоветов не раньше следующей недели, - сказал депутат

Тогда же может быть рассмотрен вопрос о возможном вхождении в блок Партии промышленников и предпринимателей (ПППУ), возглавляемой министром экономики Анатолием Кинахом. "Я не исключаю вхождения в блок с Партией регионов, однако окончательное решение мы будем принимать на съезде партии, который запланирован на 9 июня",– сказал председатель ПППУ.