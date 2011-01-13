КГГА просит прессу писать, в какие сроки желательно получить информацию

В Киевской городской государственной администрации введен новый порядок обработки запросов, которые поступили от средств массовой информации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, отныне для того, чтобы получить комментарий (официальные документы, статистическую информацию, официальные комментарии, согласия на интервью и участие в телевизионных съемках и т.п.) от должностных лиц КГГА, районных в городе Киеве государственных администраций, предприятий, учреждений или организаций, которые подчинены исполнительному органу Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), представителям СМИ необходимо направить в пресс-службу КГГА письменный запрос.

В запросе необходимо указать желательные сроки предоставления информации. Сроки должны быть реалистичными, поскольку они являются ориентиром для должностных лиц, которые будут предоставлять информацию по этому запросу. В случае, если это невозможно, ответ предоставляется в срок, предусмотренный законодательством Украины, говорится в сообщении.

Ответы на информационные запросы (в том числе согласие на интервью и участие в телесъемках и т.п.) передаются средствам массовой информации исключительно пресс-службой.