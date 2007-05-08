Ющенко просит не тянуть кота за хвост

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что сегодня есть два варианта решений парламента: широкий и узкий пакеты.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции в Виннице он высказался за принятие широкого пакета, назвав это лучшим вариантом.

По словам В.ЮЩЕНКО, в этот пакет должно входить решение (постановление) о проведении досрочных парламентских выборов, включая дату выборов, которая потом будет утверждена указом Президента и таким образом вступит в силу.

Также, сказал Президент, в пакет должны быть включены изменения в законодательство, в частности, изменения в бюджет относительно финансирования выборов, изменения в избирательное законодательство, изменения в закон о статусе народного депутата в части императивного мандата, закон об Универсале национального единства, закон о регламенте Верховной Рады, закон о Кабинете министров.

В.ЮЩЕНКО отметил, что эти документы должны быть проголосованы пакетом, что засвидетельствует, что политические силы, в том числе, которые вернулись в сессионный зал, достигли понимания.

Второй вариант - это узкий пакет, сказал Президент. Если у депутатов не хватит времени и терпения, чтобы договориться по широкому пакету, то можно принять 3-4 решения, которые Президент назвал результатом «политико-психологической части дискуссии». В этот пакет, сказал он, должно войти вышеупомянутое постановление о выборах, изменениях в бюджет и изменениях в закон о статусе народного депутата.

При этом В.ЮЩЕНКО выразил уверенность, что все это можно сделать за один день: «Открыть заседание, закрыть заседание и через 60 дней провести выборы… Не нужно тянуть кота за хвост».

Добавив, что если в Украине есть кризис, его необходимо решить как можно быстрее и не растягивать этот процесс на 7-8 месяцев.

Кроме того, Президент отметил, что он высказывается за то, чтобы в выборах приняло участие максимальное количество политических сил.