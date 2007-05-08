Пискун предлагает всем расслабиться - терактов не было

Генеральный прокурор Украины Святослав ПИСКУН утверждает, что авария поезда «Столичный экспресс» и пожар и взрыв на газопроводе «Уренгой-Помары-Ужгород», которые произошли в Киевской области, являются следствием служебной небрежности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генпрокурор заявил сегодня журналистам в Киеве после завершения оперативного совещания с участием руководителей Генеральной прокуратуры, МВД, СБУ, Секретариата Президента и Кабинета Министров.

В начале совещания С.ПИСКУН заявил, эти инциденты пока нельзя называть терактами, поскольку расследование еще не завершено и нет соответствующих доказательств.

«Никаких терактов нет и не установлены признаки терактов», - сказал С.ПИСКУН журналистам, добавив при этом, что «есть злоупотребление должностных лиц, служебная небрежность».

По его словам, отдельные должностные лица, причастные, в частности к аварии «Столичного экспресса», задержаны и дают показания, а также назначены техническая и медицинская экспертизы. Генпрокурор выразил надежду, что это позволит в сжатые сроки завершить расследование аварии поезда.

Отвечая на вопрос журналистов по этому поводу, С.ПИСКУН сказал, что следствием предварительно установлено, кто накручивал веревку на элемент стрелочного механизма и кому она (веревка) принадлежит.

Как отметил генпрокурор, этот элемент конструкции стрелки был применен за несколько минут до прохождения поезда, чтобы каким-то образом исправить неисправность работы стрелки. Один из работников пытался починить таким образом эту стрелку, сказал ПИСКУН.

Говоря о взрыве на газопроповоде, генпрокурор заметил, что в этом случае также прослеживается служебная небрежность лиц, которые должны отвечать за его эксплуатацию. Причиной взрыва, как предварительно установлено, стало проседание почвы на участке, где произошло чрезвычайное происшествие, сказал он.

С.ПИСКУН напомнил, что такой же случай, по такой же причине произошел в 2003 году. Впрочем, должностные лица, по его словам, которые должны были предотвратить подобное явление ничего для этого не сделали.

«Я еще раз авторитетно заявляю, что никаких терактов на территории Украины нет», - заявил генпрокурор.

Расследование двух уголовных дел, возбужденных по факту аварии поезда «Столичный экспресс» и по факту взрыва и пожара на газопроводе поручено проводить прокуратуре Киевской области.

Справка УНИАН. 2 мая вечером в Кагарлыкском районе Киевской области во время прохождения пассажирского поезда №168 "Столичный экспресс" сошли с рельс 1 локомотив и 5 вагонов, из которых 4 пассажирские. Кроме того, были повреждены стрелочный перевод и 200 м железнодорожного полотна. Из 510 пассажиров были госпитализированы четверо.

7 мая около 15.00 в Киевской области возле компрессорной станции Ставище магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" произошла разгерметизация участка газопровода с дальнейшим возгоранием природного газа и взрывом.