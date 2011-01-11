Еврокомиссар обеспокоен признаками свертывания демократии в Украине

Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ обеспокоен негативными тенденциями, которые свидетельствуют об определенном свертывании демократии в Украине.

Об этом он сказал в Киеве во время встречи с председателем Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции, лидером Народного руха Украины Борисом ТАРАСЮКОМ, сообщили УНИАН в пресс-службе НРУ.

В ответ Б.ТАРАСЮК выразил обеспокоенность последними системными примерами политически мотивированного преследования представителей оппозиции.

Ш.ФЮЛЕ также сообщил, что он знаком с резким заявлением правительства Соединенных Штатов относительно примеров политически мотивированного преследования представителей предыдущего украинского правительства, и одной из целей его визита является надлежащее изучение ситуации с целью последующей подготовки официальной позиции Брюсселя по этому вопросу.

Кроме того, в ходе встречи Б.ТАРАСЮК и Ш.ФЮЛЕ высоко оценили динамику двусторонних отношений между Украиной и ЕС в 2010 году, особенно относительно подготовки Соглашения об ассоциации и прогресса в безвизовом диалоге, результатом которого стало предоставление Украине Плана действий по визовой либерализации. Ш.ФЮЛЕ, в частности, отметил достижения Украины на пути законодательного обеспечения процесса приближения Украины к европейским стандартам.

Стороны отметили важность парламентского измерения европейской интеграции, в частности, ключевую роль Комитета ВР по вопросам европейской интеграции. В связи с этим Ш.ФЮЛЕ согласился, что Комитет по евроинтеграции должен иметь надлежащий инструментарий в законодательном процессе для того, чтобы принятые законы отвечали европейскому законодательству.