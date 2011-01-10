Томенко хочет знать, кто приказал порезать Гимн Украины кому-то в угоду

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО намерен обратиться в Генеральную прокуратуру по поводу надругательства над государственным символом – Гимном Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

По словам Н.ТОМЕНКО, после Новогоднего поздравления Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА на нескольких телеканалах, в том числе на ТРК «Киев», транслировался Гимн Украины, из которого были изъяты слова из первого куплета: «Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці».

Он допустил, что организаторы концерта на Майдане Незалежности, среди которых, в частности, Киевская городская государственная администрация и Министерство культуры, «сняли слова из Гимна, чтобы сделать его более толерантным и взвешенным» ради стратегического партнера Украины.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что текст Гимна утвержден законом Украины и, в соответствии с законодательством Украины, «надругательство над государственными символами», которым является и Гимн, карается, в том числе уголовной ответственностью - до трех лет лишения свободы.

Как отметил Н.ТОМЕНКО, с этим вопросом должна разобраться Генеральная прокуратура, в том числе с тем, кто давал указание изъять слова из утвержденного Гимна.