Анне Герман жаль, что в Верховной Раде нет Тимошенко

Замглавы Администрации Президента Анна Герман убеждена что украинский парламент ослабел из-за нехватки принципиальных и профессиональных людей.

Об этом она сообщила в интервью «5 каналу».

«Я думаю, что парламент ослабел. Из-за того, что из парламента ушли очень многие интересные люди. И это основная причина его ослабления», - заявила заместитель главы Администрации Президента.

«Из парламента действительно ушла целая гроздь очень таких упрямых, убежденных, принципиальных и профессиональных людей, хороших спикеров. Не так легко тех людей было вынудить говорить то, что говорят, или жать кнопку тогда, когда это не отвечало их личным убеждениям. Так было и в нашей фракции, и в БЮТ», - убеждена политик.

Анна Герман сожалеет, что на сегодняшний в Верховной Раде день нет Юлии Тимошенко, которая добавляла колорита парламенту: «Я очень жалею, что Тимошенко нет в парламенте. Она придавала тому парламенту какой-то колорит, парламент был интереснее – было с кем говорить, было с кем спорить, дискутировать. Всегда интересно когда есть хороший, сильный противник, оппонент».