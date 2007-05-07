Кинах знает, что нужно сделать прежде чем идти на выборы

Министр экономики Анатолий КИНАХ считает оптимальным временем для проведения внеочередных парламентских выборов октябрь текущего года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.КИНАХА, об этом он сказал в воскресенье в телепрограмме „Деловой мир. Неделя”.

Перед определением даты досрочных выборов необходимо приложить все усилия, чтобы обеспечить их проведение в соответствии с нормами Конституции и законодательства Украины, считает А.КИНАХ.

„Перед тем, как идти на выборы, необходимо отработать законодательную базу. Любое нормативное упущение, нечеткость и возможность двоякого толкования обязательно вызовет искушение провести ревизию выборов”, - сказал министр.

Еще одной предпосылкой цивилизованных выборов А.КИНАХ назвал создание возможностей для людей спокойно разобраться в обстановке, взвесить программы разных политических сил и методы их реализации, изучить их и определиться с симпатиями.

„Не нагнетание ситуации, не противостояния методом „стенка на стенку”, а спокойная разъяснительная работа, достойная предвыборная агитация обеспечат свободное и осознано волеизъявление народа. Выборы не могут быть революционным потрясениям для экономики и разрушительным началом относительно доверия общества к государству, к власти”, - сказал лидер Партии промышленников и предпринимателей. Ввиду необходимости результативной подготовки внеочередных выборов, оптимальной датой их проведения А.КИНАХ считает октябрь текущего года.