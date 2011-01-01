Тимошенко: желаю, чтобы сбылись самые заветные мечты

Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО поздравила украинцев с Новым годом и Рождеством Христовым.

"Эти праздники – самые любимые, потому что они дарят надежду на светлую и счастливую жизнь. Желаю, чтобы в новом 2011 году у каждого из нас сбылись самые заветные мечты и реализовались самые амбициозные проекты", - цитирует Ю.ТИМОШЕНКО сайт БЮТ-Батькивщины.

"Верю, что Украина и украинцы заслуживают на лучшую судьбу и в будущем году всем нам обязательно повезет", - отметила политик.

Как сообщал УНИАН, 30 и 31 декабря Ю.ТИМОШЕНКО находилась на многочасовых допросах в Генпрокуратуре. Она находится под подпиской о невыезде.