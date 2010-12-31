Семья Луценко и депутаты встретят Новый год возле Лукьяновского СИЗО

Сегодня семья Юрия ЛУЦЕНКО и народные депутаты встретят Новый год у стен Лукьяновского СИЗО в знак поддержки экс-министра внутренних дел.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политической партии "Народная самооборона".

Как отметили в пресс-службе, о 23.40 семья Ю.ЛУЦЕНКО – жена Ирина, старший сын Александр, а также семейный пес Босс, во время прогулки с которым бойцы спецподразделения СБУ "Альфа" задержали Ю.ЛУЦЕНКО, - народные депутаты, друзья будут встречать Новый 2011 год под стенами Лукьяновского СИЗО, где находится арестованный лидер «Народной самообороны».

"Народная самооборона" приглашает всех небезразличных присоединиться к ним, чтобы поздравить Ю.ЛУЦЕНКО с Новым годом и поддержать его в трудное время.

"Встречаемся сегодня вечером в 23.40 по адресу: ул. Дегтяревская, 13, СИЗО № 13", - отметили в "НС".