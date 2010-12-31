Тимошенко передала привет Януковичу

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО не сомневается, что процессом возбуждения уголовного дела против нее руководит непосредственно Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила журналистам после допроса в Генеральной прокуратуре Украины.

«Сегодня нет никаких сомнений, что этим процессом персонально управляет Виктор ЯНУКОВИЧ», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО передала «привет» В.ЯНУКОВИЧУ и заметила, что, возможно, ему сегодня весело праздновать новогодние праздники в резиденции «Гута» на Прикарпатье, но «совершенно непразднично большинству людей в нашем государстве». «Это грустный и фальшивый для него праздник, также как и фальшивы все его действия», - сказала она.

Лидер партии «Батькивщина» выразила надежду, что 20-я годовщина Независимости будет посвящена тому, что народ Украины «освободит Украину от тех людей, которые Украину не любят».

«Я думаю, что такими многочасовыми допросами ЯНУКОВИЧ хотел покачнуть мою позицию, пытался сломать мои цели и мою уверенность, но я хочу сказать Виктору Федоровичу, что я - не Вы, и Вы - не я, потому сломать так просто это не удастся», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.