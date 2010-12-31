Тимошенко сегодня выпустят под звон бокалов?

31 декабря лидера партии «Батькивщина» Юлию ТИМОШЕНКО снова вызывают на допрос до Генеральной прокуратуры.

Об этом она сообщила после окончания допроса поздно вечером 30 декабря.

«Завтра я снова должна быть в 11 часов в прокуратуре, меня снова пригласили в Генпрокуратуру, я не знаю, что еще не спросили и не закончили, но я буду ходить на все допросы, потому что мне не чего бояться», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, вчерашний допрос Тимошенко продолжался больше 11 часов.