Тимошенко сегодня выпустят под звон бокалов?
09:34, 31 декабря 2010Политика
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Если выпустят...
31 декабря лидера партии «Батькивщина» Юлию ТИМОШЕНКО снова вызывают на допрос до Генеральной прокуратуры.
Об этом она сообщила после окончания допроса поздно вечером 30 декабря.
«Завтра я снова должна быть в 11 часов в прокуратуре, меня снова пригласили в Генпрокуратуру, я не знаю, что еще не спросили и не закончили, но я буду ходить на все допросы, потому что мне не чего бояться», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Как сообщал УНИАН, вчерашний допрос Тимошенко продолжался больше 11 часов.
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