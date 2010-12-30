Правительство США обеспокоено арестами украинских оппозиционеров

Правительство США обеспокоено арестами представителей украинской оппозиции.

По это говорится в заявлении, текст которого передан агентству УНИАН Посольством США в Украине.

“Несмотря на то, что правительство США, как правило, не комментирует конкретики отдельных дел, мы выразили украинскому правительству нашу обеспокоенность: с коррупцией нужно бороться, но преследование правоохранительными органами не должно быть выборочным или политически мотивированным”, - отмечается в заявлении.

Правительство США также выразило свою обеспокоенность тем, что когда преследуют, за незначительным исключением, лишь тех высокопоставленных должностных лиц, которые связаны с предыдущим правительством, это выглядит как выборочное преследование политических оппонентов.