Нардеп подозревает, что Могилев делает то, за что арестовали Луценко

Депутат Верховной Рады от «Народной самообороны» Юрий ГРЫМЧАК направил генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ депутатское обращение, в котором просит проверить законность присвоения министром внутренних дел Анатолием МОГИЛЁВЫМ очередных званий сотрудникам органов внутренних дел.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Народной самообороны», по словам Ю.ГРЫМЧАКА, 1 декабря А.МОГИЛЁВ издал приказ №2055 о/с, в соответствии с которым звание «майор милиции» было присвоено старшине милиции НАПРИЕНКО Д.В. - заместителю начальника Управления капитального строительства и инвестиций МВД.

Ю.ГРЫМЧАК напомнил, что сейчас в обществе широко обсуждается факт ареста экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, а одной из причин этого стало якобы нарушение им порядка присвоения очередных специальных званий.

«В связи с этим прошу Вас срочно проверить законность присвоения звания майора старшине милиции НАПРИЕНКО Д.В. - заместителю начальника Управления капитального строительства и инвестиций, установить правомерность оснований для таких действий и наличие или отсутствие в таких действиях личной заинтересованности руководства МВД Украины, принять меры для предотвращения возможного незаконного получения бюджетных средств заинтересованными лицами», - подчеркнул Ю.ГРЫМЧАК.