Журналиста УНИАН вызывают на допрос в прокуратуру

Парламентского корреспондента информационного агентства УНИАН Надежду ПРИШЛЯК вызывают на допрос в прокуратуру Киева относительно событий в Верховной Раде Украины 16 декабря 2010 года.

В повестке отмечается, что журналист вызывается "для проведения допроса в качестве свидетеля по уголовному делу № 50-5926".

В письме к руководству УНИАН отмечается, что следственным отделом прокуратуры города Киева расследуется уголовное дело № 50-5926, "возбужденное по факту совершения преступлений, предусмотренных ч.2 ст.344 и ч.2 ст.125 УК Украины".

Также следователи просят предоставить фото-и материалы, касающиеся происходивших 16 декабря в помещении сессионного зала Верховной Рады событий.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря с.г. депутаты из фракции «БЮТ-Батьківщина» блокировали работу парламента. Вечером депутаты от Партии регионов ворвались в сессионный зал из двери президиума, через которые заходят руководители Верховной Рады, избили депутатов от "БЮТ- Батьківщины" и оттеснили их в сессионный зал.

Пятерых депутатов из фракции "БЮТ-Батьківщина" - Владимира БОНДАРЕНКО, Евгения СУСЛОВА, Василия КРАВЧУКА, Михаила ВОЛЫНЦА и Юрия ГНАТКЕВИЧА - с травмами забрала "скорая помощь".

18 декабря эти депутаты обратились в Генеральную прокуратуру Украины с заявлениями о привлечении к ответственности лиц, которые нанесли им физические повреждения во время блокирования сессионного зала Верховной Рады 16 декабря.

21 декабря прокуратура Киева по материалам доследственной проверки по событиям 16 декабря в сессионном зале Верховной Рады возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 344 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность государственного деятеля).

Сегодня, 29 декабря, в пресс-службе ГПУ сообщили, что прокуратура Киева возбудила уголовное дело по факту избиения народных депутатов в сессионном зале Верховной Рады Украины 16 декабря.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение, которое повлекло кратковременное расстройство здоровья или незначительную потерю трудоспособности). Уголовное дело возбуждено на основании полученных выводов судебно-медицинских экспертиз, и оно будет объединено в одно производство с предыдущим.