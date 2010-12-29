Герман говорит, что не предлагала присоединить Софию Киевскую к Лавре

Заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН опровергает сообщения некоторых СМИ о якобы ее предложении присоединить Национальный заповедник “София Киевская ” к Национальному Киево-Печерскому историко-культурному заповеднику.

Об этом А.ГЕРМАН заявила в комментарии корреспонденту УНИАН.

Она уточнила, что на заседании Общественного гуманитарного совета 22 декабря речь шла о том, чтобы передать Национальный заповедник “София Киевская” под патронат Министерства культуры, поскольку этот заповедник, как и Киево-Печерская лавра, включены в список Всемирного наследства ЮНЕСКО под одним регистрационным номером.

“Почему же в Украине Киево-Печерская лавра находится в управлении Министерства культуры, а “София Киевская” относится к Министерству регионального развития? Нужно, чтобы эти две святыни были под патронатом одного министерства. Так удобнее им помогать, так удобнее делать планы по развитию, реконструкции, реставрации”, - объяснила А.ГЕРМАН.

По ее словам, информация о присоединении Национального заповедника “София Киевская” к Национальному Киево-Печерскому историко-культурному заповеднику - это “спекуляции, искаженная информация, сознательное или несознательное введение в заблуждение общественности”.

“Прошу журналистов проверять и уточнять информацию. Потому что нетщательно подготовленная информация может нанести большой вред и делу, и возмутить общество”, - сказала А.ГЕРМАН.