Президент переназначил 12 замминистров

Указы размещены на официальном сайте

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ переназначил 12 заместителей министров. Тексты соответствующих указов размещены на официальном сайте главы государства. Президент назначил Вадима КОПЫЛОВА первым заместителем министра экономического развития и торговли, Владимира БАНДУРОВА и Анатолия МАКСЮТУ - заместителями. Анатолий МЯРКОВСКИЙ назначен первым заместителем министра финансов. Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ назначил Игоря ПОПОВИЧА первым заместителем министра энергетики и угольной промышленности. Также глава государства назначил Оксану ПЛОТНИКОВУ и Владимира КОРНИЕНКО заместителями министра инфраструктуры. Кроме того, Президент назначил Александра АНИЩЕНКО первым заместителем министра здравоохранения, Сергея КОПЫТОВА - заместителем министра. Николай БЕЗУГЛЫЙ назначен первым заместителем министра аграрной политики и продовольствия, Сергей ТРИГУБЕНКО и Владимир ЛАДИКА - заместителями министра. Как сообщал УНИАН, 9 декабря Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ подписал указ об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти. Вместо 112 органов центральной исполнительной власти созданы 63. Из них 16 министерств, 28 служб, 12 агентств и 7 инспекций. Количество членов Кабинета министров Президент сократил с 26 до 17 лиц.

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