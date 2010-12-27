Азаров прогнозирует рост ВВП Украины в 2011 году до 6%

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ не исключает рост ВВП в 2011 году до 6%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Мы заложили в бюджет примерно 4% темпы роста на следующий год. Если будет развиваться по оптимистическому сценарию – будет 6%. То есть, в 2012 году мы окончательно выйдем на показатели докризисного 2007 года», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Государственный бюджет Украины на 2011 рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей: номинальный ВВП – 1,253 трлн. грн., рост ВВП – 4,5%, уровень инфляции – 8,9%, индекс цен производителей промпродукции – 11,3%, фонд оплаты труда – 398 млрд. грн., курс национальной валюты – 7,95 грн./долл., дефицит бюджета – 3,08% ВВП.

Национальный банк Украины прогнозирует рост реального ВВП Украины в 2011-2012 гг. на уровне 4%, инфляцию – на уровне 11%.