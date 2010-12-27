Тимошенко заявляет, что Генпрокуратура вызвала ее на следующий допрос

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Главное управление Генеральной прокуратуры Украины по расследованию особо важных дел вручило ей повестку с вызовом на допрос 29 декабря.

Об этом она сказала сегодня журналистам после очередного допроса в Генпрокуратуре, сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

"Я думаю, что они и дальше хотят терроризировать нашу команду, терроризировать меня лично, потому что считают, что они таким образом мешают мне работать и в такой тяжелой ситуации защищать и людей, и Украину, именно поэтому они сегодня выписали еще одну повестку. Эта повестка предновогодняя, на 29 декабря, на 12 часов. Я думаю, что это не последняя повестка в этом году", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Экс-премьер-министр сообщила, что сегодня она была вызвана в Генпрокуратуру для ознакомления с заключением экспертов относительно использования средств, полученных Украиной в рамках Киотского протокола.

"Никаких обвинений против меня, кроме тех, которые связаны с выплатой пенсий в кризис за счет экологических денег, как считает прокуратура, не предъявлено. Единственное, в чем меня обвиняют - это то, что я людям заплатила пенсии, и сейчас мне пытались предъявить новые экспертизы, которые подтверждают, что выплата пенсий является преступлением, пытались показать какие-то оценки экспертов, которые считают, что пенсии в кризис не нужно было платить, а важнее было платить деньги частным структурам на экологические программы", - объяснила она.

"Я думаю, что Президент Украины спланировал специальный террор против меня как против его главного конкурента, но ему это не поможет", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии "Батькивщина" в очередной раз заявила о солидарности с членами своего правительства, которые сейчас находятся под следствием или находятся под стражей.

“Я хочу подчеркнуть - никакого страха, только - вперед. Я убеждена: победа будет за Украиной и за нашим народом", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.