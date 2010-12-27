Началось судебное заседание по делу Луценко

В Печерском райсуде Киева (Крещатик, 42) в 10.30 началось судебное заседание по делу лидера “Народной самообороны”, экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как сообщает сайт “Народной самообороны”, сам Ю.ЛУЦЕНКО находится за решеткой под охраной 5 охранников.

В зале суда находятся народные депутаты Юрий СТЕЦЬ, Тарас СТЕЦЬКИВ, Юрий ГРЫМЧАК, Олесь ДОНИЙ, Владимир АРЬЕВ, Ирина ГЕРАЩЕНКО.

В зале суда присутствует также жена Ю.ЛУЦЕНКО Ирина.

Адвокат заявил о ходатайстве о допуске СМИ в зал суда.