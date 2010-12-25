В офисе социал-демократической партии идет обыск

Следователи Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины проводят обыск в офисе Украинской социал-демократической партии, которую возглавляет недавно задержанный бывший первый заместитель министра юстиции Евгений КОРНИЙЧУК.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь партии Кристина ШАНДРЕНКО.

По ее словам, следователи находятся в офисе с 09.00. Ими были опечатаны второй и третий этажи офиса. При этом следователи, сказала пресс-секретарь партии, взломали все сейфы, находящиеся в офисе.

К.ШАНДРЕНКО также обратила внимание на то, что обыск проводится в выходной день, и следователи так и не объяснили, что именно они ищут. В частности, по ее словам, следователи отметили, что дадут свои пояснения после окончания обыска.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины 22 декабря возбудила уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя министра юстиции Украины Е.КОРНИЙЧУКА.

В пресс-службе ГПУ сообщили, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия), и Е.КОРНИЙЧУК задержан в порядке по подозрению в совершении указанного преступления.