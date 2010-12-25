За следующую ошибку Янукович выгонит «отцов» налоговой реформы?

Президент Виктор Янукович не отбрасывает возможности освобождения чиновников, которые готовили налоговую реформу.

"Мысли такие были и они у меня сегодня есть, и остались, что кое-кого нужно будет в правительстве заменить в том блоке, который занимался налоговой реформой", - заявил глава государства в интервью телеканалам “Интер”, ICTV та “Украина”.

"У нас был, конечно, жесткий разговор, достаточно самокритичный. Но я скажу, что мы не занимались самобичеванием", - рассказал Янукович и прибавил, что "при наименьшем повторном таком шаге будет принято решение. Эту ответственность почувствовали авторы документа - Налоговая администрация, Минфин, и вице-премьер министр Тигипко, и премьер-министр Азаров".

Президент заметил, что начало реформ всегда вызывает больше негатива, но добавил, что и лечение не может быть безболезненным, особенно если это – хирургическое вмешательство... Анестезия нужна, согласился президент с журналистом, - потому что это гуманно. И заметил, что налоговая реформа направлена именно на либерализацию налоговой политики в государстве. Янукович предлагает посмотреть на страны мира – “не во многих странах пошли, например, на снижение налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, и мы этот шаг предприняли сознательно...”

Вместе с тем Президент признал, что подготовка реформы была "недостаточной" и были допущены ошибки и промахи.