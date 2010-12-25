Янукович назначил руководителей ряда центральных органов власти
Указы на официальном сайте
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил:
Юрия БОГУЦКОГО первым заместителем министра культуры Украины;
Николая РОМАНОВА первым заместителем министра экологии и природных ресурсов Украины;
Евгения СУЛИМУ первым заместителем министра образования и науки, молодежи и спорта Украины;
Петра КУЛИКОВА заместителем министра образования и науки, молодежи и спорта Украины;
Лидию ДРОЗДОВУ заместителем министра социальной политики Украины;
Игоря ВИЛЬДМАНА заместителем министра экологии и природных ресурсов Украины;
Тимофея КОХАНА заместителем министра культуры Украины;
Николая ПАЛАДИЯ главой Государственной службы интеллектуальной собственности Украины;
Виктора ДРОНИКА главой Государственного агентства рыбного хозяйства Украины;
Сергея ОРЛЕНКО главой Государственного агентства экологических инвестиций Украины;
Василия СТАШУКА главой Государственного агентства водных ресурсов Украины;
Николая ПАШКЕВИЧА главой Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережения Украины;
Владимира ХОЛОШУ главой Государственного агентства Украины по управления зоной отчуждения;
Александра ЛИСИЦКОВА главой Государственной пенитенциарной службы Украины;
Анатолия КОЛЕСНИКА главой Государственной авиационной службы Украины;
Елену МИКОЛАЙЧУК главой Государственной инспекции ядерной регуляции Украины;
Эрнеста УЛИНЦА главой Государственной инспекции техногенной безопасности Украины;
Павла ЖИЛУ главой Государственной экологической инспекции Украины.