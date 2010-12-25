Янукович назначил руководителей ряда центральных органов власти

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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил: Юрия БОГУЦКОГО первым заместителем министра культуры Украины; Николая РОМАНОВА первым заместителем министра экологии и природных ресурсов Украины; Евгения СУЛИМУ первым заместителем министра образования и науки, молодежи и спорта Украины; Петра КУЛИКОВА заместителем министра образования и науки, молодежи и спорта Украины; Лидию ДРОЗДОВУ заместителем министра социальной политики Украины; Игоря ВИЛЬДМАНА заместителем министра экологии и природных ресурсов Украины; Тимофея КОХАНА заместителем министра культуры Украины; Николая ПАЛАДИЯ главой Государственной службы интеллектуальной собственности Украины; Виктора ДРОНИКА главой Государственного агентства рыбного хозяйства Украины; Сергея ОРЛЕНКО главой Государственного агентства экологических инвестиций Украины; Василия СТАШУКА главой Государственного агентства водных ресурсов Украины; Николая ПАШКЕВИЧА главой Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережения Украины; Владимира ХОЛОШУ главой Государственного агентства Украины по управления зоной отчуждения; Александра ЛИСИЦКОВА главой Государственной пенитенциарной службы Украины; Анатолия КОЛЕСНИКА главой Государственной авиационной службы Украины; Елену МИКОЛАЙЧУК главой Государственной инспекции ядерной регуляции Украины; Эрнеста УЛИНЦА главой Государственной инспекции техногенной безопасности Украины; Павла ЖИЛУ главой Государственной экологической инспекции Украины.

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