Янукович назначил руководителей ряда центральных органов власти

04:58, 25 декабря 2010
Политика
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Указы на официальном сайте

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил:

Юрия БОГУЦКОГО первым заместителем министра культуры Украины;

Николая РОМАНОВА первым заместителем министра экологии и природных ресурсов Украины;

Евгения СУЛИМУ первым заместителем министра образования и науки, молодежи и спорта Украины;

Петра КУЛИКОВА заместителем министра образования и науки, молодежи и спорта Украины;

Лидию ДРОЗДОВУ заместителем министра социальной политики Украины;

Игоря ВИЛЬДМАНА заместителем министра экологии и природных ресурсов Украины;

Тимофея КОХАНА заместителем министра культуры Украины;

Николая ПАЛАДИЯ главой Государственной службы интеллектуальной собственности Украины;

Виктора ДРОНИКА главой Государственного агентства рыбного хозяйства Украины;

Сергея ОРЛЕНКО главой Государственного агентства экологических инвестиций Украины;

Василия СТАШУКА главой Государственного агентства водных ресурсов Украины;

Николая ПАШКЕВИЧА главой Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережения Украины;

Владимира ХОЛОШУ главой Государственного агентства Украины по управления зоной отчуждения;

Александра ЛИСИЦКОВА главой Государственной пенитенциарной службы Украины;

Анатолия КОЛЕСНИКА главой Государственной авиационной службы Украины;

Елену МИКОЛАЙЧУК главой Государственной инспекции ядерной регуляции Украины;

Эрнеста УЛИНЦА главой Государственной инспекции техногенной безопасности Украины;

Павла ЖИЛУ главой Государственной экологической инспекции Украины.

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