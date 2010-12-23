Губернатор: Мой запасной аэродром - Виктор Федорович Янукович
14:51, 23 декабря 2010Политика
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Чиновники зааплодировали
Губернатор Запорожской области Борис Петров отказался прокомментировать информацию о его возможной скорой отставке.
Как сообщает "Репортер-Запорожье", на просьбу журналистов сообщить о его "запасном аэродроме", в случае отставки, он заявил: "Мой запасной аэродром - президент Украины Виктор Федорович Янукович".
"Чиновники, также присутствовавшие на пресс-конференции губернатора, встретили эти слова единодушными аплодисментами", - говорится в сообщении.
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