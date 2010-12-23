Губернатор: Мой запасной аэродром - Виктор Федорович Янукович

Губернатор Запорожской области Борис Петров отказался прокомментировать информацию о его возможной скорой отставке.

Как сообщает "Репортер-Запорожье", на просьбу журналистов сообщить о его "запасном аэродроме", в случае отставки, он заявил: "Мой запасной аэродром - президент Украины Виктор Федорович Янукович".

"Чиновники, также присутствовавшие на пресс-конференции губернатора, встретили эти слова единодушными аплодисментами", - говорится в сообщении.

Украинская правда