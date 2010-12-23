Тигипко: старые долги по ЖКУ придется покрывать самим компаниям

Долги, возникшие за коммунальные услуги до 1 января 2011 года, придется покрывать самим компаниям.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение во время встречи с журналистами в Тернополе выразил вице-премьер министр - министр социальной политики страны Сергей ТИГИПКО.

«Долги, возникшие до 1 января 2011 года, – в первую очередь, это будет проблема тех предприятий, которые имеют эти долги, и энергетических компаний, того же «Нафтогаза», которые давали им энергоносители. Эти долги могут быть реструктуризированы на длительное время, и покрываться за счет прибылей этих компаний», - сказал С.ТИГИПКО.

При этом он подчеркнул необходимость граждан своевременно рассчитываться за полученные коммунальные услуги. «Мы или жестко спрашиваем за то, чтобы все платили, или за кого-то будет рассчитываться общество. Как по мне, это социально несправедливо, когда кто-то платит еще и за кого-то из-за наличия должника, тогда как каждый должен платить за себя», - подчеркнул С.ТИГИПКО.

Он добавил, что для защиты наименее обеспеченных слоев населения государство снизило границу расходов семей на коммунальные услуги. «Работающая семья должна тратить максимально 15% дохода, пенсионеры - 10%, а остальные должны оплатить через субсидии государства. Это самый правильный подход, когда не хватает на всех», - считает С.ТИГИПКО.

По его данным, после этого решения в Украине вдвое увеличилось количество семей, которые получают субсидии. Если раньше их получали, ориентировочно, 600 тыс. семей, то теперь 1 млн. 150 тыс. семей.