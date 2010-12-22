В БЮТ назвали ответственного за обвал гривни

Фракция «БЮТ-Батькивщина» в Верховной Раде поддерживает отставку Михаила СТЕЛЬМАХА с должности председателя Национального банка Украины, но голосовать за назначение на эту должность Сергея АРБУЗОВА не будет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

“Несмотря на то, что руководство Партии регионов уже успело поблагодарить его за «профессиональную» работу, именно СТЕЛЬМАХ несет полную ответственность за сознательный и целенаправленный обвал курса гривни Нацбанком в 2008-2009 годах, который осуществлялся для усиления кризиса и обеспечения прихода к власти ЯНУКОВИЧА”, - говорится в сообщении.

В то же время, по мнению бютовцев, “аппетиты Cемьи ЯНУКОВИЧА требуют жертв. Именно поэтому, освобождая СТЕЛЬМАХА, Президент назначает на должность руководителя НБУ лицо, приближенное к собственной семье”. “Назначение АРБУЗОВА означает, что семья ЯНУКОВИЧЕЙ приватизирует Нацбанк, стремясь установить полный контроль над банковской сферой”, - считают они.

Поэтому фракция «БЮТ-Батькивщина» не будет голосовать за назначение С.АРБУЗОВА руководителем НБУ и считает, что его работа в должности председателя Нацбанка будет угрожать украинской банковской системе и приведет к тотальной тенезации финансового сектора государства.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ внес в Верховную Раду представление об освобождении В.СТЕЛЬМАХА от должности председателя Национального банка Украины и назначении на эту должность С.АРБУЗОВА.

В пресс-службе Президента Украины сообщили, что такое решение глава государства принял в связи с поданным В.СТЕЛЬМАХОМ заявлением об отставке.

До этого назначения С.АРБУЗОВ работал первым заместителем председателя НБУ.

Пятилетний период полномочий В.СТЕЛЬМАХА в должности председателя НБУ закончился 16 декабря 2009 года.

Справка УНИАН. Президент Украины 15 июля 2010 г. подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Национального банка», которым срок пребывания в должности председателя НБУ увеличен до 7 лет.