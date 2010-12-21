Соболев: БЮТ не будет голосовать за пенсионную реформу Азарова

БЮТ не будет поддерживать пенсионную реформу, инициированную правительством Азарова.

Об этом сегодня на брифинге заявил член фракции «БЮТ-Батькивщина», премьер оппозиционного правительства Сергей Соболев, сообщает официальный сайт БЮТ.

По его словам, та пенсионная реформа, которую подготовило правительство Азарова, это не реформа, а лишь повышение пенсионного возраста для граждан, «и за такую пенсионную реформу наша фракция голосовать не будет».

«Фактически то, за что Тимошенко сейчас привлекается к уголовной ответственности - за своевременную выплату пенсий в условиях мирового финансового кризиса - правительством Януковича-Азарова фактически нивелируется внесением пенсионной реформы, по которой мы получим не только сниженные пенсии, но и несколько ударов, которые будут нанесены по пенсионерам», - отметил народный депутат.

По его словам, согласно пенсионной реформе правительства Азарова, из 14 млн. пенсионеров 7 млн. получат минимальную пенсию, которая будет еще меньше, чем сейчас.

Также по словам Соболева, власть подготовила «подарок» женщинам в виде 5-летней надбавки ко времени выхода на пенсию и военнослужащим, которые теперь тоже не смогут своевременно выйти на пенсию.

Кроме того, Соболев отметил, что оппозиция не зайдет в сессионный зал до выполнения требований, которые были выдвинуты после избиения депутатов в сессионном зале, в частности, срочного отчета Генпрокурора и привлечения к уголовной ответственности депутатов, которые нанесли тяжелые телесные повреждения своим коллегам.

Также Сергей Соболев напомнил, что БЮТ настаивает на прекращении политических репрессий против лидера оппозиции Юлии Тимошенко и других оппозиционеров и требует немедленного принятия закона об оппозиции.