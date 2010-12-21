Соболев: БЮТ не будет голосовать за пенсионную реформу Азарова
Там "лишь повышение пенсионного возраста"
БЮТ не будет поддерживать пенсионную реформу, инициированную правительством Азарова.
Об этом сегодня на брифинге заявил член фракции «БЮТ-Батькивщина», премьер оппозиционного правительства Сергей Соболев, сообщает официальный сайт БЮТ.
По его словам, та пенсионная реформа, которую подготовило правительство Азарова, это не реформа, а лишь повышение пенсионного возраста для граждан, «и за такую пенсионную реформу наша фракция голосовать не будет».
«Фактически то, за что Тимошенко сейчас привлекается к уголовной ответственности - за своевременную выплату пенсий в условиях мирового финансового кризиса - правительством Януковича-Азарова фактически нивелируется внесением пенсионной реформы, по которой мы получим не только сниженные пенсии, но и несколько ударов, которые будут нанесены по пенсионерам», - отметил народный депутат.
По его словам, согласно пенсионной реформе правительства Азарова, из 14 млн. пенсионеров 7 млн. получат минимальную пенсию, которая будет еще меньше, чем сейчас.
Также по словам Соболева, власть подготовила «подарок» женщинам в виде 5-летней надбавки ко времени выхода на пенсию и военнослужащим, которые теперь тоже не смогут своевременно выйти на пенсию.
Кроме того, Соболев отметил, что оппозиция не зайдет в сессионный зал до выполнения требований, которые были выдвинуты после избиения депутатов в сессионном зале, в частности, срочного отчета Генпрокурора и привлечения к уголовной ответственности депутатов, которые нанесли тяжелые телесные повреждения своим коллегам.
Также Сергей Соболев напомнил, что БЮТ настаивает на прекращении политических репрессий против лидера оппозиции Юлии Тимошенко и других оппозиционеров и требует немедленного принятия закона об оппозиции.