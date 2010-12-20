Костенко опровергает заявления об объединении оппозиции в парламенте

Лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО опроверг информацию о создании объединенной оппозиции УНП с «За Украину», НУ-НС и «Батькивщиной».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинской народной партии.

«Речь идет лишь о координации действий в парламенте в связи с текущими политическими событиями, в частности, с дракой 16 декабря. Но ни в каких играх с созданием очередного разношерстного оппозиционного объединения УНП участия не будет принимать», - сказал Ю.КОСТЕНКО.

«Украинская народная партия выступает за создание единой оппозиционной силы, которая основывается на правой идеологии», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от “БЮТ-Батькивщины” Василий ДЕРЕВЛЯНЫЙ заявил сегодня, что до конца недели в парламенте будет создана объединенная оппозиция.

По его словам, на совместном заседании парламентских фракций “БЮТ-Батькивщина” и “Наша Украина – Народная самооборона” 17 декабря было принято решение не ходить на заседания Верховной Рады, проводить акции протеста в регионах совместными усилиями, а также начать формирование объединенной оппозиции.

“На этой неделе будет зачитано совместное заявление со всеми подписями всех народных депутатов, которые войдут в эту оппозицию”, - заявил В.ДЕРЕВЛЯНЫЙ.

По его словам, в состав оппозиции войдут представители «Батькивщины», «Нашей Украины», а также партий, которые входят в БЮТ или были созданы бывшими представителями «Нашей Украины», в частности «За Украину!».

По данным В.ДЕРЕВЛЯНОГО, также в объединенную оппозицию войдут представители Украинской народной партии. «В субботу также проходили консультации. Члены УНП принимали в них участие и заявили свою позицию, что нужно единым фронтом бороться с режимом ЯНУКОВИЧА», – сообщил В.ДЕРЕВЛЯНЫЙ.