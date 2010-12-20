Литвин жалуется, что нардепы выясняют отношения «едва не от царя Гороха»

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не исключает проведения в парламенте заседания или депутатского собрания по обсуждению отношений между оппозицией и большинством, которые сложились после драки вечером 16 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

В.ЛИТВИН сообщил, что завтра может состояться встреча лидеров фракций, на которой, среди прочего, будет обсуждаться этот вопрос.

По словам спикера, когда он предлагает обсудить отношения между оппозицией и большинством, то начинаются разговоры о том, что нужно рассмотреть ситуацию «едва ли не от царя Гороха», то есть и о блокировании фракцией БЮТ щитовой, и о противостоянии во время утверждения так называемых “Харьковских соглашений”. По мнению В.ЛИТВИНА, такой подход – «это очередной виток напряжения и противостояния в Верховной Раде, который абсолютно никому не нужен».

Он подчеркнул, что народные депутаты должны определиться, как «дальше парламенту двигаться». По мнению спикера, после событий 16 декабря в ВР нет победителей и побежденных, потому что «мы в очередной раз унизили страну».

По словам председателя ВР, когда звучат заявления о разрушении парламентаризма, он отвечает – «так давайте не будем его разрушать, не разрушайте его». «Это единственная площадка, где каждый может довести свои политические позиции, сделав соответствующие заявления, внеся и соответствующие запросы», - добавил В.ЛИТВИН.