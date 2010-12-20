Януковича предупреждают, что его любовь к Кириллу родит проблемы

Личные симпатии руководителя государства не должны определять преференции только одной из церковных конфессий в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал епископ Васильковский, секретарь Священного синода Украинской православной церкви Киевского патриархата ЕВСТРАТИЙ (ЗОРЯ) во время круглого стола на тему: “Диалог между властью и конфессиями в контексте европейской системы ценностей”, который проходит сегодня в Киеве.

По его убеждению, в Украине в нынешних условиях не может быть одной конфессии, которая бы занимала положение государственной.

“Это потому, что в Украине нет доминирующей конфессии. Любая попытка предоставления любой из трех основных конфессий в Украине государственного статуса приведет к проблемам как на межрегиональном уровне, так и в обществе”, - заявил епископ УПЦ КП, подчеркнув, что в демократическом государстве должно быть равенство конфессий и перед государством, и перед законами.

“К сожалению, мы видим, что есть определенные попытки установления другой модели государственно-конфессиональных отношений, а именно: такой, которая основана на личных симпатиях и преференциях, когда отношение к конфессиям определяется не законом, а личными убеждениями представителя государства, и он ими руководствуется, принимая те или другие решения. Это очень большая проблема, которая ведет к тому, что возникает недоразумение как между государством и другими конфессиями, не имеющими таких возможностей для сотрудничества, так и между самим конфессиями, которые начинают ощущать недостаточность представленных позиций перед государством”, - сказал епископ ЕВСТРАТИЙ.

Он также выразил пожелание, чтобы государство сделало все возможное, чтобы такая модель не получила своего развития.

В свою очередь архиепископ Белоцерковский и Богуславский, управляющий делами Украинской православной церкви Московского патриархата МИТРОФАН отметил, что УПЦ МП “никогда не отождествлялась ни с какими политическими силами”.

Он подчеркнул, что отношения государства и Украинской православной церкви МП укладываются в рамки конституционного положения о равенстве всех церквей и религиозных организаций перед государством.

“Украинская православная церковь никогда не претендовала на какое-то особое отношение к себе со стороны государства”, - сказал архиепископ МИТРОФАН.

Он также отверг обвинение, что УПЦ МП не поддерживает интересов Украинского государства и играет роль “пятой колонны”.

“К сожалению, сегодня некоторые политики хотят связать деятельность нашей церкви и предстоятеля с обслуживанием интересов другого государства. И это не выдерживает никакой критики. Потому что Украинская православная церковь в лице Блаженнейшего Митрополита ВЛАДИМИРА всегда подчеркивала, что является украинской церковью и служит интересам своего народа”, - отметил архиепископ МИТРОФАН.

Он также заверил, что Украинская православная церковь всегда выступает за то, чтобы государственно-церковные отношения строились с любой конфессией, церковью на конституционных принципах, принципах взаимного уважения и равенства.