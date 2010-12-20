Ахметов рассказал о кошельке своей матери и детской мечте

Народный депутат Украины, бизнесмен Ринат АХМЕТОВ в детстве мечтал стать футболистом и зарабатывать много денег.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил вчера в Донецке журналистам после посещения детских домов.

«В детстве о многом я мечтал. Я мечтал стать футболистом, но футболистом не стал, однако от футбола не отошел, так получилось. Это главная мечта», - отметил Р.АХМЕТОВ.

«Я уже говорил, что у нас у матери был очень большой кошелек, а денег в нем никогда не было. И я сказал: «Мама, я, когда вырасту, стану футболистом, но кошелек сохрани обязательно – я буду зарабатывать много денег»… Так получилось, что футболистом не стал, но в футболе остался в другом качестве. И кошелька уже нет, но мечта сбылась», - добавил бизнесмен.

Отвечая на вопрос, каким он хочет видеть будущее уже своих детей, Р.АХМЕТОВ сказал: «Чтобы были достойными людьми. Я всем этого желаю, не только своим детям. Всем детям я желаю одного – чтобы они были честными, порядочными и достойными людьми».