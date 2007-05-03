Наша Украина подает в суд на ЦИК

“Наша Украина” подает в суд на Центральную избирательную комиссию за отказ в исключении кандидатов в народные депутаты Украины из избирательного списка блока.

Об этом сообщается на официальном сайте “Нашей Украины”.

Как напомнил руководитель юридического департамента партии “Наша Украина” Валерий КАРПУНЦОВ, 30 апреля 2007 года ЦИК приняла постановление № 23 “Об отказе в исключении кандидатов в народные депутаты Украины из избирательного списка блока „Наша Украина”. Ею было отказано в исключении кандидатов в народные депутаты из избирательного списка блока „Наша Украина”, которые по итогам результатов выборов народных депутатов Украины 26 марта 2006 года считаются неизбранными, добавил В.КАРПУНЦОВ.

По его словам, “это постановление было принято вне границ полномочий, предоставленных Центральной избирательной комиссии, вопреки требованиям Конституции и законов Украины и в результате неверного применения законодательных положений, что нарушает права блока “Наша Украина”.

“Так, 19 апреля 2007 года межпартийным съезде блока "Наша Украина" было принято решение об исключении кандидатов в народные депутаты Украины от блока "Наша Украина", которые по итогам результатов выборов народных депутатов Украины 26 марта 2006 года считаются неизбранными, из избирательного списка блока "Наша Украина, - объяснил В.КАРПУНЦОВ. - В соответствии с частью третьей статьи 101 Закона Украины “О выборах народных депутатов Украины”, в таком случае Центральная избирательная комиссия должна принять решение об исключении указанных в решении кандидатов в народные депутаты Украины из избирательного списка избирательного блока политических партий”.

“Конституцией и законами Украины Центральная избирательная комиссия не наделена полномочиями принимать решение об отказе в исключении кандидатов в народные депутаты Украины из избирательного списка политической партии (избирательного блока политических партий), которые по итогам результатов выборов народных депутатов Украины считаются неизбранными (независимо от любых оснований), как и полномочиями проверять соблюдение законов, учредительных документов избирательного блока политических партий, во время принятия решения, предусмотренного частью третьей статьи 101 Закона Украины “О выборах народных депутатов Украины”, - сказал В.КАРПУНЦОВ.

“Действия Центральной избирательной комиссии относительно принятия решения об исключении кандидатов в народные депутаты Украины из избирательного списка политической партии (избирательного блока политических партий), на основании решения съезда политической партии (межпартийного съезда избирательного блока политических партий), принятого в соответствии с частью третьей статьи 101 Закона Украины “О выборах народных депутатов Украины”, являются организационно-техническими по своей природе и направлены на реализацию такого решения”, - отметил он.

“Если любой человек будет считать, что подобные действия и решения соответствующего съезда и Центральной избирательной комиссии являются незаконными и нарушают его права - он должен иметь возможность обжаловать их в порядке, установленном законодательством”, - подчеркнул руководитель юридического департамента.

“При принятии решения Центральной избирательной комиссией было принято к сведению исключения Партии промышленников и предпринимателей Украины из состава блока “Наша Украина”, как неправомерное, а также без достаточных оснований было применено положение статьи 63 Закона”, - заметил В.КАРПУНЦОВ.

“Центральная избирательная комиссия заняла недопустимую для высшего органа государственной власти позицию, в соответствии с которой саботажные действия хотя бы одного участника избирательного блока политических партий, независимо от уровня его представительства и влияния в составе блока, могут полностью заблокировать работу всего блока и абсолютно ограничить его в правах, - отметил он. - Такой подход противоречит Конституции Украины, основополагающим принципам и принципам правового регулирования, грубо нарушает права соответствующего избирательного блока политических партий и других его участников”.

“Такими действиями Центральная избирательная комиссия фактически поддерживает “политическое рейдерство” Партии промышленников и предпринимателей Украины, представители которой публично заявили о желании выйти из состава блока “Наша Украина”, но всеми возможными силами пытаются заблокировать законную деятельность этого блока, - убежден В.КАРПУНЦОВ. - Такие действия со стороны партии, которая пользуется чрезвычайно низким уровнем доверия граждан Украины, кажутся ничем иным, как судорожными попытками хоть как-то напомнить о себе и как можно дольше продержаться в информационном пространстве за счет любых средств”.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля съезд блока «Наша Украина» упразднил список кандидатов в депутаты на парламентские выборы, которые состоялись в марте 2006 года, начиная от 88 номера.