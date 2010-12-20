Журналисты, пострадавшие при подавлении протестов в Минске (список)

Во время разгона протестной демонстрации в Минске вечером 19 декабря пострадали многие журналисты.

Травмы различной степени тяжести получили Руслан Горбачев (gazetaby.com), Виктор Толочко (БелТА), Алесь Пилецкий («Наша ніва»), Джон Хилл (The New York Times), сообщает Газета.ру. Задержана жена кандидата в президенты Белоруссии Андрея Санникова Ирина Халип, корреспондент российской «Новой газеты».

Пострадала Наталья Радина, редактор оппозиционного сайта «Хартия 97». «Спецназовцы били по голове. Если бы меня не утащили из-под их ботинок - точно убили бы. Похоже, сотрясение мозга, но надо работать», - она.

Пострадали операторы телеканала RT Антон Харченко и Виктор Филяев, а также фотограф Андрей Ленкевич.

Задержаны корреспондент портала tut.by Константин Лашкевич и фотокорреспондент «БелГазеты» Вадим Замировский.