Тимошенко опять вызвали в Генпрокуратуру

Генеральная прокуратура Украины в пятый раз вызывает лидера партии "Батьківщина" Юлию ТИМОШЕНКО на допрос в Главное управление по расследованию особо важных дел, продолжая политическое давление на оппозицию.

Об этом сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

В который раз Ю.ТИМОШЕНКО посетит Генпрокуратуру 20 декабря в 14.00.

"Я думаю, что они хотят предпринять все процессуальные действия. Но если уже возбуждают дело о выплате пенсий, думаю, эта власть хочет далеко пойти", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО после предыдущего допроса (15 декабря) в Генеральной прокуратуре.