Тимошенко опять вызвали в Генпрокуратуру
12:08, 19 декабря 2010Политика
4515
Генеральная прокуратура Украины в пятый раз вызывает лидера партии "Батьківщина" Юлию ТИМОШЕНКО на допрос в Главное управление по расследованию особо важных дел, продолжая политическое давление на оппозицию.
Об этом сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО.
В который раз Ю.ТИМОШЕНКО посетит Генпрокуратуру 20 декабря в 14.00.
"Я думаю, что они хотят предпринять все процессуальные действия. Но если уже возбуждают дело о выплате пенсий, думаю, эта власть хочет далеко пойти", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО после предыдущего допроса (15 декабря) в Генеральной прокуратуре.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter