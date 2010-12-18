Отношение ЕС к Украине зависит от объективности процесса над Тимошенко?

Отношение ЕС к Украине зависит от объективности процесса над лидером БЮТ, экс-премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО. Об этом заявил эксперт Европейского центра политических исследований (CEPS) Майкл ЭМЕРСОН в ходе экспертного опроса Института Горшенина о том, как ситуация с уголовным преследованием лидера украинской оппозиции Ю.ТИМОШЕНКО может повлиять на взаимоотношения Украины с ЕС.

В частности, М.ЭМЕРСОН отметил, что отношение Евросоюза будет основываться на данных, которые могут выясниться во время судебного процесса над Ю.ТИМОШЕНКО, если такой процесс состоится.

«Будет ли он проводиться в соответствии с самыми высокими стандартами юридической практики, включая прозрачность и объективность этого судебного процесса, а также независимость судебной власти от политики. Суд над Михаилом ХОДОРКОВСКИМ и повторный судебный процесс в России иллюстрируют, как быть не должно. Отношение Европейского Союза также будет формироваться под влиянием доказательств применения к процессу над Ю.ТИМОШЕНКО единых стандартов правосудия, или двойных стандартов, при которых в бизнесовых или финансовых обстоятельствах, подобных делу Ю.ТИМОШЕНКО, ответчики подвергаются более снисходительному отношению в силу их связей с нынешним руководством Украины», - сказал эксперт. Он добавил: «Учитывая исключительно высокий общественный статус Ю.ТИМОШЕНКО, понятно, что эти вопросы не будут игнорироваться».

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Генеральная прокуратура заявила о возбуждении уголовного дела против Ю.ТИМОШЕНКО по факту нецелевого использования средств, полученных в рамках Киотского протокола.

Как заявили в БЮТ, главное обвинение Генпрокуратуры – «выплата пенсий людям во время разгара мирового финансового кризиса за счет средств, которые получила Украина в рамках Киотского протокола». В БЮТ подчеркнули, что исчерпывающий ответ относительно экологических денег Ю.ТИМОШЕНКО дала еще 2 декабря во время трехчасового допроса в качестве свидетеля: "Я объяснила следователям, что деньги, полученные от реализации Киотского протокола: это довольно большие деньги – 320 миллионов евро, не потрачены никуда. Я показала следователям, что они находятся на специальных счетах Министерства охраны окружающей среды, и что в любой момент, когда новое правительство пройдет все без исключения процедуры, которые дадут возможность эти деньги потратить на экологические программы, они могут быть потрачены".

Как 18 декабря сообщили в ГПУ, Печерский районный суд Киева по представлению Генеральной прокуратуры Украины избрал меру пресечения в виде ареста бывшему министру охраны окружающей природной среды Георгию ФИЛИПЧУКУ.