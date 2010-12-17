Янукович предложил милиции стать образцом законности

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призвал работников милиции быть образцом законности в государстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве, выступая перед руководящим и личным составом МВД Украины по случаю Дня милиции, который будет отмечаться 20 декабря.

«Требуя от граждан выполнения закона, вы сами должны быть примером во всем», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, заметив при этом, что сегодня, к сожалению, в милицейской среде еще есть примеры злоупотреблений служебным положением.

«Очищение от коррупции - это процесс, который наблюдается, но требую решительных действий от служб внутренней безопасности. Преступник, коррупционер в погонах - это недопустимое явление. Жду реальных результатов», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.