Эксперт: российский бизнес усилит присутствие в Украине

Директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь БУРАКОВСКИЙ считает, что в 2011 российские компании будут усиливать свое присутствие в Украине.

Такое мнение он высказал в рамках экспертного опроса Института Горшенина об итогах 2010 года для украинско-российских отношений в сфере экономики и бизнеса, а также о перспективах этих отношений в 2011 году.

Эксперт отметил, что, работая на украинском рынке, российский бизнес может полагаться на существенную финансовую и политическую поддержку со стороны своего государства. "С учетом особых отношений между Украиной и Россией, это является очень важным фактором поддержки российского бизнеса. Такой поддержки, как мне кажется, нет ни у какого другого бизнеса из других стран", - считает он.

И.БУРАКОВСКИЙ назвал особенно важными такие события уходящего года: "Урегулирована наконец ситуация вокруг "Лугансктепловоза", насколько я знаю; было принято некое достаточно большое решение, связанное с так называемыми Харьковскими соглашениями".

По мнению эксперта, в 2011 году российские компании будут усиливать свое присутствие в Украине.

"Этот рынок является достаточно интересным, нас много что объединяет в технологическом плане, в понимании того, как ведется бизнес. С учетом того, что российский бизнес для ряда стратегических сделок получает достаточно большую финансовую помощь со стороны государственных банков, то ясно, что присутствие российского капитала в Украине будет только укрепляться", - сказал он.

И.БУРАКОВСКИЙ считает, что и в будущем для российских инвесторов будут привлекательны определенные отрасли в Украине. "Это и финансовая сфера - речь идет о банковском деле, где сегодня достаточно высокий уровень присутствия иностранного капитала, это и сельское хозяйство, это и то, что связано с большим машиностроением, с химическими предприятиями, с металлургией. Ситуация обстоит непросто, но не исключены достаточно большие сделки между действующими украинскими крупными компаниями, финансово-промышленными группами и соответствующими российскими предприятиями", - заявил эксперт.