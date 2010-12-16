Луценко пошел работать в «Сільські вісті»

Лидер "Народной самообороны" Юрий Луценко устроился работать заместителем главного редактора газеты "Сільські вісті".

Об этом "Украинской правде" сообщил сам Луценко.

По его словам, он работает на этой должности уже несколько недель, но 5 лет является членом редколлегии этого издания на общественных началах.

На вопрос, что его побудило пойти работать на эту должность, Луценко ответил: "Необходимость каждому нормальному человеку иметь работу, и, в конце концов, зарплату".

Как известно, ранее владельцем и главным редактором "Сільських вістей" был покойный депутат от "Народной самообороны" Иван Сподаренко.

Сам Луценко в начале 2000-х годов был главным редактором газеты "Грани".