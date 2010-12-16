Милиция на Петровке «взяла» двух участников налогового Майдана

Национальный Координационный совет предпринимателей Украины заявляет о задержании двух участников акций протеста против вступления в силу Налогового кодекса.

Об этом сообщается на официальном сайте Координационного совета предпринимателей.

“Похоже на то, что власть собирается показательно наказать участников акции протеста против Налогового кодекса, запугать граждан, чтобы в следующий раз они на защиту своих прав не вышли”, – говорится в сообщении.

Согласно сообщению, сегодня около 12.00 на киевском рынке “Петровка” милиция задержала Сергея КОЗАКА и Романа САФАНЮКА. Им инкриминируют несанкционированное перекрытие дороги (ул. Институтская, пересечение с Крещатиком), которое по версии милиции состоялось 22 ноября, и по факту которого возбуждено уголовное дело.

По предварительной информации, сообщает Координационный совет предпринимателей, задержанных отвезли в помещение Главного управления МВД Украины в Киевской области.

“Мы призываем журналистов и небезразличных граждан позвонить по телефонам 272-63-33, 278-40-22 (дежурные), 272-62-31 (оперативный дежурный ) и поинтересоваться, где находятся С.КОЗАК и Р.САФАНЮК”, – говорится в сообщении.

Также на сайте сообщается, что Сергею КОСТАКОВУ – другому задержанному за участие в акциях протеста – еще 10 декабря без присутствия адвокатов и родственников в суде был продлен срок содержания в Лукьяновском СИЗО.

“Есть опасность, что по отношению к нему за это время будут применены пытки”, – считают в Коордсовете.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября 2010 Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс, который фактически отменял упрощенную систему налогообложения и усиливал контролирующие функции налоговиков.

В связи с этим предприниматели во многих городах, в частности и в столице, проводили акции против вступления в силу Налогового кодекса.

30 ноября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ветировал Налоговый кодекс. В частности, он предложил сохранить существующую систему налогообложения малого бизнеса.

2 декабря парламент принял в новой редакции Налоговый кодекс с учетом предложений главы государства.