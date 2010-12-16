В БЮТ поговаривают, что регионалы могут пойти на штурм

Народный депутат Владимир ФИЛЕНКО (фракция «БЮТ-Батьківщина») не исключает, что представители Партии регионов сегодня силой будут «разблокировать» трибуну и президиум Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

По его словам, «ходят слухи», что депутаты от Партии регионов могут начать штурм президиума и трибуны.

На уточняющий вопрос, когда это может произойти, В.ФИЛЕНКО ответил, что, возможно, «они ждут, пока вы (журналисты – УНИАН) домой пойдете».

Как известно, сегодня парламент должен работать в сессионном режиме до 18.00, но трибуна и президиум заблокированы фракцией "БЮТ-Батьківщина". Утреннее и вечернее заседания не открывались.

Сейчас продолжается заседание Согласительного совета. Значительная часть депутатов от Партии регионов пошла в ту сторону здания ВР, где проходит Согласительный совет.