ВР просят запретить рекламу лекарств

Депутаты Киевского городского совета обратились к Верховной Раде Украины с просьбой запретить рекламу лекарственных средств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, за такое решение сегодня на пленарном заседании VI сессии Киевсовета VI созыва проголосовал 101 депутат.

В депутатском обращении говорится, что во многих случаях рекламу лекарственных средств размещают с нарушением законодательства. Рекламируются лекарства, которые должны отпускаться только по назначению врача, подается информация относительно возможного лечения болезней, которые не поддаются или тяжело поддаются лечению, не сообщается об определенных ограничениях и предостережениях относительно применения препаратов.

«Все это формирует у потребителя рекламы мнение о том, что лечение возможно без консультаций с врачом, только на основании той информации, которую они получили из рекламы. Такой подход к использованию лекарств может не только не дать желаемого результата по улучшению состояния здоровья, но и в значительной мере ухудшить его или привести даже к случаям смерти», - говорится в обращении.

Как отмечается в сообщении, эксперты утверждают, что почти половина препаратов, купленных без назначения врача, приобретены без какой-либо в них необходимости. То есть, граждане тратят более 4 млрд. грн. (по 87 грн. на каждого в год) напрасно. Врачи заверяют, что нередко самолечение и применение лекарств без назначения врача приводит к непоправимым негативным последствиям. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, смертность от неправильного и неконтролированного приема лекарств занимает пятое место среди причин смерти.

«Таким образом, реклама лекарственных средств наносит только значительный вред здоровью граждан. Поэтому ее запрещение на телевидении, радио, в печатных средствах массовой информации, средствами внешней рекламы в населенных пунктах и на транспорте является неотложной необходимостью», - говорится в обращении.

На заседании 2 декабря Киевсовет 99 голосами принял обращение к Верховной Раде Украины с просьбой ввести уголовную ответственность за изготовление и распространение некачественных лекарств.