В центре Днепропетровска ночью сожгли три иномарки

В центре Днепропетровска сегодня в 2.30 горели три автомобиля.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС в Днепропетровской области, автомобили BMW 740, Toyota Yaris и Hundai Tukson находились на временной парковке. Сначала загорелся BMW 740, с которого огонь перекинулся на другие автомобили.

Пожар гасили три единицы спецтехники ГУ МЧС. Причины возгорания автомобилей устанавливаются. Среди версий – поджог.