В центре Днепропетровска ночью сожгли три иномарки
12:25, 16 декабря 2010Политика
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На временной парковке
В центре Днепропетровска сегодня в 2.30 горели три автомобиля.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС в Днепропетровской области, автомобили BMW 740, Toyota Yaris и Hundai Tukson находились на временной парковке. Сначала загорелся BMW 740, с которого огонь перекинулся на другие автомобили.
Пожар гасили три единицы спецтехники ГУ МЧС. Причины возгорания автомобилей устанавливаются. Среди версий – поджог.
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