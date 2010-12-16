БЮТ заблокировал Верховную Раду

09:59, 16 декабря 2010
Политика
2397

Вывесили плакаты с надписями: "Руки геть від Тимошенко!"

Народные депутаты - члены фракции "БЮТ-Батьківщина" заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, возле трибуны и президиума ВР находятся около 30 членов фракции «БЮТ-Батьківщина».

Они вывесили в сессионном зале парламента плакаты с надписями: Руки геть від Тимошенко!» и «Припинити політичні репресії!».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter