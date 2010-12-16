БЮТ заблокировал Верховную Раду
09:59, 16 декабря 2010Политика
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Вывесили плакаты с надписями: "Руки геть від Тимошенко!"
Народные депутаты - члены фракции "БЮТ-Батьківщина" заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, возле трибуны и президиума ВР находятся около 30 членов фракции «БЮТ-Батьківщина».
Они вывесили в сессионном зале парламента плакаты с надписями: Руки геть від Тимошенко!» и «Припинити політичні репресії!».
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