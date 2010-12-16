БЮТ заблокировал Верховную Раду

Вывесили плакаты с надписями: "Руки геть від Тимошенко!"

Народные депутаты - члены фракции "БЮТ-Батьківщина" заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады. Как передает корреспондент УНИАН, возле трибуны и президиума ВР находятся около 30 членов фракции «БЮТ-Батьківщина». Они вывесили в сессионном зале парламента плакаты с надписями: Руки геть від Тимошенко!» и «Припинити політичні репресії!».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter