Завтра Янукович встречает высокого гостя
09:43, 16 декабря 2010Политика
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Президенты пообщаются со СМИ
|Пал ШМИТТ
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, завтра в 12.00 начнется встреча президентов Украины и Венгрии Виктора ЯНУКОВИЧА и П.ШМИТТА, после чего, в 12.35, главы двух государств пообщаются с представителями средств массовой информации.
Аккредитацию представителей СМИ на мероприятия с участием Президента Украины проводит Главное управление по вопросам коммуникаций АПУ сегодня до 17.30 по телефонам: 255-74-02, 255-78-44.
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