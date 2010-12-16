Завтра Янукович встречает высокого гостя

17 декабря в Украине с рабочим визитом будет находиться Президент Венгрии Пал ШМИТТ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, завтра в 12.00 начнется встреча президентов Украины и Венгрии Виктора ЯНУКОВИЧА и П.ШМИТТА, после чего, в 12.35, главы двух государств пообщаются с представителями средств массовой информации.

Аккредитацию представителей СМИ на мероприятия с участием Президента Украины проводит Главное управление по вопросам коммуникаций АПУ сегодня до 17.30 по телефонам: 255-74-02, 255-78-44.