В Ростове запретили кавказские танцы на улицах

Руководство милиции Ростова-на-Дону приняло решение пресекать кавказские танцы на улицах города после гибели студента Ростовского государственного строительного университета Максима Сычева и митинга в его память, сообщает РИА "Новости".

"По танцам... Мы будем пресекать эти действия. При встрече с руководителями диаспор мы обратили их внимание на то, чтобы они провели разъяснительную работу со своими ребятами", - сообщил журналистам во вторник начальник ГУВД Ростовской области Алексей Лапин.

Недовольство кавказскими танцами на улицах города высказала инициативная группа из числа устроивших массовое шествие по Ростову после митинга в память о погибшем студенте.

Среди других требований, к которым прислушалось руководство области, - уменьшить проявление национальных традиций на улицах города, усилить борьбу с пьянством, привлечь к охране порядка добровольные дружины, обеспечить порядок в общежитиях. "Алексей Алексеевич (Лапин) вышел с предложением, чтобы за каждым общежитием закрепить участкового, который будет общаться со студентами", - сказал вице-губернатор области Сергей Горбань. Кроме того, по его словам, все анонимные звонки по данной теме будут приниматься и проверяться милицией.

Максим Сычев скончался 27 ноября в результате травмы, полученной от однокурсника, выходца из Ингушетии.

В воскресенье центральную улицу Ростова перекрыли националисты и студенты - участники митинга. В шествии приняли участие от 800 до нескольких тысяч человек, лица многих были закрыты медицинскими повязками, они скандировали «Ростов - русский город» и «Один за всех и все за одного».