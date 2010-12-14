Ассанж останется в заключении еще на двое суток

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж пробудет под стражей как минимум еще 48 часов.

Оставить Ассанжа в заключении постановил британский суд после того, как власти Швеции подали апелляцию на решение об освобождении австралийца под залог, сообщает Reuters. Согласно новому решению суда, Ассанж пробудет под арестом до окончания рассмотрения протеста шведской стороны. В случае, если апелляция шведской стороны не будет удовлетворена, Ассанж сможет выйти на свободу.

Следующее заседание суда по его делу назначено на 11 января 2011 года. Согласно условиям освобождения, Ассанжа обязуют сдать паспорт, ежедневно отмечаться в полиции, а также носить электронный браслет.