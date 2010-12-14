Левочкин уже готовит списки своих замов на сокращение

В результате административной реформы планируется сокращение количества заместителей главы Администрации Президента Украины.

Как передает корреспондент, об этом заявил глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН сегодня на брифинге в Киеве. (УНИАН: сейчас у главы Администрации Президента семь заместителей.)

Он отметил, что Администрация Президента не является структурой, на которую не будет распространяться административная реформа.

«Более того, Президент неоднократно говорил, что он начал реформу с себя», - сказал С.ЛЕВОЧКИН.

Он напомнил, что еще в конце февраля В.ЯНУКОВИЧ издал указ, которым сократил свою Администрацию, как минимум, на 20%. «Он также себе сократил заработную плату», - отметил глава АП.

По его словам, рассматривается возможность приведения структуры Администрации Президента в соответствие со структурой других центральных органов исполнительной власти, которые будут функционировать после завершения первого этапа административной реформы.

«Администрация не является исключением из этого процесса», - отметил С.ЛЕВОЧКИН, подчеркнув, что планируется сокращение количества заместителей главы Администрации Президента, а также секретаря СНБО.

«Пока мы такие предложения готовим вместе с Раисой Васильевной БОГАТЫРЕВОЙ. Будем их вносить на рассмотрение Президента Украины», - отметил С.ЛЕВОЧКИН.

Он выразил надежду, что первый этап админреформы будет завершен на протяжении двух месяцев, как это определено в указе главы государства.

Глава АП также сообщил, что экономические ожидания от реализация админреформы составляют более 1 млрд. грн., но реализация первого этапа будет требовать 200 млн. грн.