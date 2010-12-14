Янукович собирается идти в Европу «без лишней шумихи»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что Европейский Союз является оптимальной моделью общественного развития, и в перспективе Украина будет в составе евросообщества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в своем выступлении на совещании с руководителями заграничных дипломатических представительств Украины, которое состоялось сегодня в Киеве.

«Мы видим Европейский Союз как оптимальную модель общественного развития, экономики, публичных институтов и в перспективе – как наш общий дом», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время, по его словам, в своих ожиданиях на европейском направлении «мы спустились из заоблачных высот на реальную почву».

«Мы настроены без лишней шумихи достигать поставленные цели. Формула успешной внешней политики в современной Европе простая: успешные реформы, умноженные на способность говорить с миром на одном языке, – на языке собственных национальных интересов», - отметил Президент.

Он также отметил, что современная украинская дипломатия является не только «рупором реформ, но их непосредственным участником».