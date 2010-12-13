Янукович: коррупция - вопиющая проблема госвласти

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что в 2011 году экономия государственного бюджета в результате административной реформы составит лишь 10% прогнозируемого миллиарда, но в последующие годы это будет иметь значительный экономический эффект.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил, выступая на заседании Совета регионов сегодня в Киеве.

“Вопиющей проблемой в работе государственной власти является коррупция и злоупотребление полномочиями. Должности в управленческой вертикали часто превращаются в частные кормушки для чиновников. Не удивительно, что в последние годы Украина стабильно занимает последние места по простоте ведения бизнеса и благоприятности бизнес-климата”, - сказал Президент.

Но главное, по его словам, что эта бюрократическая система не настроена на предоставление услуг гражданам. “Для получения какой-либо резолюции чиновника у нас приходится ждать неделями и месяцами. Жить в такой стране для человека становится очень некомфортно. Бюрократия отталкивает человека от государства, превращает власть в чужую и даже враждебную для людей силу”, - констатировал В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что “именно поэтому мы положили начало глубокой реформе государственной власти”. “И, как я говорил несколько дней назад в этом зале, начали мы с себя – с центральных органов власти”, - отметил глава государства.

В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что лишь за счет оптимизации состава государственного аппарата и сокращения количества органов исполнительной власти экономия в государственном бюджете в 2011 году составит около 1 миллиарда гривень.

“Но сколько этих денег пойдет на компенсации – мы еще посчитаем. Как говорят специалисты, останется около 10% экономии. Но уже 2012 год и последующие годы – это будет существенная поддержка бюджета”, - заявил В.ЯНУКОВИЧ.